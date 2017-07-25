Обнаженная Наталья Штурм рекламирует свое использованное нижнее белье

51-летняя певица Наталья Штурм объявила в своем Instagram аукцион по продаже своего нижнего белья. Для рекламы б/у белья Штурм обнажилась и показала грудь в откровенных нарядах.

В своем Instagram-аккаунте Наталья Штурм активно распродает свои вещи. Многие пользователи предполагают, что у певицы не денег на ремонт и так она решила немного подзаработать. Некоторые лоты, такие как сапоги или куртки, остаются без внимания. Однако, недавняя попытка Штурм продать свое белье, бывшее в употреблении, вызывала бурное обсуждение.

Снимки с оголенной грудью в эротическом белье были удалены из профиля Штурм, но многие успели сохранить фото и распространить их в Сети. На фотографиях певица разместила надписи, подтверждающие, что белье действительно принадлежит ей. Наталья Штурм выставила на аукцион накладки на соски, открытые бюстгальтера и прочее эротическое белье.

Пользователи пришли в недоумение от того, что Штурм надеется найти покупателя на уже ношенное белье. Многие предположили, что таким образом она пытается «хайпануть» и привлечь к себе внимание.