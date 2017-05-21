«Саша Белый»: Сергей Безруков возвращается в образ ради съёмок клипа

Сегодня, 11:34 \\ Шоу-бизнес

Актёр театра и кино Сергей Безруков перевоплотился в давно полюбившийся образ опасного брутала для съёмок в загадочном клипе. Поклонники ждут возрождения «Бригады».

 Новостями о новом проекте Безруков поделился в своём блоге, чем вызвал у фанатов бурю эмоций. Вне зависимости от возраста зрителей, Сергей Безруков со старой причёской и на мотоцикле напомнил им культового персонажа 90-х – главного героя серила «Бригада» Сашу Белого. Его возвращения на экраны фанаты ждут с момента, когда сериал решили неудачно реабилитировать.

На самом деле, шансы, что Безруков вернётся к роли, сделавшей его популярным, невелики. Но это не мешает фанатам строить воздушные замки. Сам актёр только намекнул, что он и часть труппы Московского Губернского театра появится в музыкальном клипе неуказанного пока артиста. Фанаты уже ждут работу и надеются, что кумир прислушается к ним и если не станет Сашей Белым, то хотя бы в таком виде спасёт Землю пару раз.

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Автор - Елизавета Трюфель
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