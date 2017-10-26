Ким Кардашьян указала в своем завещании маникюр, прически и макияж

Звезда шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст всерьёз задумалась о старости и возможных трудностях со здоровьем. В своем завещании она указала, что даже если она начнет страдать деменцией или сойдет с ума, ей должны будут делать маникюр, прическу и макияж.

Как указала Ким Кардашьян, если она потеряет способность говорить и будет «не в своем уме» настолько, что начнет «ходить под себя», ей определенно понадобится каждый день делать маникюр, макияж и укладку. 37-летняя звезда хочет всегда оставаться в красивой форме и даже в старости она надеется не «потерять марку».

В своем завещании Ким Кардашьян отметила требование ежедневных маникюров и макияжей отдельным пунктом. По словам женщины, она не хочет плохо выглядеть, даже если с ней случится потеря рассудка. Кардашьян надеется, что завещание с необычным пунктом поможет ей всегда оставаться эффектной и красивой. Пользователи удивились такому странному пожеланию и отметили, что Ким Кардашьян сильно зациклилась на своей внешности.