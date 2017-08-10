Станислав Садальский похвалил Марию Федункив

Станислав Садальский, известный своими скандалами, удивил своих поклонников в интернете. Вместо привычной для аудитории критики актёр похвалил Марию Федункив.

На странице в Instagram Станислав Садальский рассказал о своих впечатлениях после участия в передаче «Привет, Андрей». Внимание актёра привлекла «чудная», как он выразился, актриса Федункив. Он поделился тем, что с огромным удовольствием наблюдал за сценами с участием Марии. Станислав отметил факт того, что у актрисы, к сожалению, не было крупных драматических ролей, которые могли бы раскрыть огромный потенциал Федункив. Он уверен, что они пошли бы ей только на пользу. «Хорошо бы с ней что-то забабахать», - окончил свою публикацию Садальский.

Поклонники удивились, что критика Станислава сменилась на похвалы, что очень на него не похоже. Также они поддержали идею совместной с Федункив работы, которую бы с удовольствием посмотрели. Они согласны, что Мария не реализовала свой потенциал полностью.