Ксения Алфёрова полностью перевоплотилась в свою героиню

Актриса Ксения Алфёрова полностью переняла образ своего сценического персонажа. О своем перевоплощении в стихию долгожданной весны звезда рассказала на своей странице в социальной сети.

Российская актриса театра и кино Алфёрова рассказала о подготовках к новому спектаклю подписчикам в Instagram. Новая постановка называется «Однажды на льдине», в которой Ксения играет Фло – стихию, которая переменчива и отходчива как настоящая женщина. Актриса рассказала, что старается перенять у героини лучшие её качества, оставив их навсегда в себе. Она рассказала о сильных качествах Фло, таких как полная отдача чувствам и любовь к жизни вне обстоятельств. Ксения надеется, что героиня понравится зрителю на премьере, которая пройдет 21 марта.

Подписчики звезды отметили, что публикация вызывает у них желание посетить спектакль уже сейчас. Также они отметили, что слова, выбранные Алфёровой, подходят настолько хорошо, что других не найти.