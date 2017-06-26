Имущество семьи Жанны Фриске выставят на торги по решению суда

В Подмосковье прошло слушание по делу о средствах, которые были собраны на лечение Жанны Фриске. Истринский суд решил, что имущество семьи Жанны Фриске нужно выставить на торги, а полученные за продажу деньги направить в благотворительный детский фонд.

Как стало известно, 13 марта скандал вокруг денег Русфонда, которые были собраны на лечение Жанны Фриске, выходит на стадию развязки. Суд решил, что для возвращения денег в Русфонд необходимо продать дом и землю, на которой он построен.

Уточняется, что земельный участок и загородный дом, которые подлежат продаже, расположены в Истринском районе Подмосковья. Его площадь составляет порядка 400 квадратных метров. Согласно решению суда, на участок и дом в течении 10 дней будут составлены судебный акты, после чего приставы проведут оценку и выставят имущество на торги.

Ранее сообщалось, что после того, как стало известно о серьезном диагнозе Жанны Фриске, Русфонд предложил певице помощь. На Первом канале велся сбор средств, а все деньги поступили на счет Фриске. Общая собранная сумма составляла порядка 25 миллионов рублей. Основным условием получения помощи была отчетность об использованных средствах. Однако, в Русфонд поступили данные о расходах на 3 миллиона рубелей, куда делись остальные средства – не сообщалось. Теперь, после решения суда, Русфонд получит обратно деньги, которые будут направлены на благотворительность.