Пьяный Панин вспоминает свою бывшую жену

Актёр Алексей Панин в данным момент находится в рядах холостяков. Но при этом он очень часто вспоминает свою бывшую возлюбленную.

Артист выложил в Instagram видеоролик с демонстрацией, как в состоянии сильного алкогольного опьянения рассказывал о своей бывшей жене Люсе. По словам Алексея, искра воспоминания возникала из-за попавшейся ему на глаза собаки. Актёр поведал историю жизни с бывшей женой, которая в дальнейшем уехала вместе с домашним любимцем.

Панин попросил прощения перед Людмилой, а также отметил веселую совместную жизнь. Пользователи Instagram пришли к выводу, что Панин еще любит бывшую жену, но посоветовали делиться своими мыслями на трезвую голову.