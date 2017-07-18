Рудова и Самбурская на премьере "Я худею" спрятались от фанатов

Актрисы Наталья Рудова и Настасья Самбурская посетили премьеру одного из российских фильмов. Подписчики удивились внешнему виду звезд, предположив, что они прячутся от фанатов.

На своей странице в Instagram Наталья Рудова поделилась снимком в компании Самбурской. Выбор одежды удивил поклонников актрис. Звезды выбрали капюшоны, которые скрывают внешность так, что предположить, кто сидит на соседнем кресле в кинотеатре будет весьма проблематично. Лица Рудовой и Самбурской закрывают большие солнцезащитные очки. Удобный вариант для того, кто не хочет привлекать внимание к своей персоне.

Актрисы посетили премьеру российского фильма «Я худею». «Как представители «вечнохудеющих» рекомендуем к просмотру! Каждый день, каждую неделю мы начинаем диеты, но всегда появляется но», - прокомментировала фильм Наталья. Она отметила, что согласна с позицией главной героини фильма, которая утверждает, что худеть надо планировать не с понедельника или нового года.

Подписчики с удивлением спросили, от кого же прятались звезды, отметив, что обе очень похожи на секретных агентов.