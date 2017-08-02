Беременная Хлои Кардашьян снялась топлесс и объявила пол ребенка

Хлои Кардашьян снялась в топлесс-фотосессии, находясь на восьмом месяце беременности. Такая запись появилась на её странице в Instagram.

Хлои совсем скоро принесет пополнение в семейную чету Кардашьян. Однако интересное положение не помешало ей устроить откровенную рекламу своего модного бренда Good American. Напротив, своим поступком модель решила популяризировать свою линию джинс для беременных и полных женщин. Особая конструкция одежды постраивается под персональные объёмы каждой владелицы. Сняв топ, Хлои Кардашьян продемонстровала особенности собственных джинс, прикрыв обнаженную грудь рукой.

Вскоре после съёмки знаменитость поделилась фотографией со своей тематической вечеринки "baby shower". Судя по обилию традиционных розовых воздушных шариков, она ожидает дочку.