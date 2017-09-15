«Сказать, что не устал – ничего не сказать!»: Дима Билан пожаловался на плотный график работы

Известный певец Дима Билан очень сильно занят в настоящее время. В Instagram артист даже пожаловался поклонникам на сильную усталость, поделившись деталями своего графика.

«Вчера в 8 утра в аэропорт Домодедово - 3,5 часа и ты в Кутаиси. 2 часа до Батуми и 4 часа в номере. Естественно, монтируя и работая по удалёнке, куча вопросов и моментов решая! Потом концерт!» - расписывал Дима Билан то, чем он занимался. Артист подчеркнул, что времени на сон было совсем мало, бывали и незапланированные, хоть и приятные встречи.

«Сказать, что не устал - ничего не сказать! Всем сил, кто в пути!» - подытожил Дима Билан. Поклонники посочувствовали певцу, пожелав, чтобы у него всё-таки находилось иногда время на полноценный отдых, как сообщает «Версия.Инфо».