Поклонники решили, что Анна Бузова выходит замуж

Анна Бузова выложила фото в свадебном платье, на своей странице Instagram. Как утверждают пользователи, Анна долгое время живет в гражданском браке со своим избранником Константином и вскоре выйдет замуж.

После расставания Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым в интернете появилась информация о похожей ситуации в семье ее младшей сестры. В свою очередь, Анна опровергала слухи и уже в ноябре девушка показала фото в свадебном платье. Большинство поклонников стали расценивать данное фото в качестве намека на предстоящее мероприятие.

Стоит отметить, что выложенное фото носило чисто рекламный характер. В описании девушка рассказала о чудном свадебном платье, что и послужило поводом для создания снимка. Также, Анна получила множество одобрительных комментариев касательно своей внешности.