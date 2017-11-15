Голые колени Пугачевой на модном показе Гуляева наповал сразили гостей‍

Голые колени Пугачевой на модном показе дизайнера Игоря Гуляева наповал сразили гостей‍. Артистка посетила мероприятие Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018, которое проходило в российской столице Москве.

Средства массовой информации сообщают подробности прошедшего накануне показа Игоря Гуляева MBFW Russia. Много сообщений пришлось на тему наряда, который для мероприятия выбрала известная певица Алла Пугачева. Гости были просто поражены, когда Примадонна вошла в зал в коротком черном платье на поясе, открывающем колени. Широко известно, что в возрасте Аллы Борисовны многие стыдятся этой части своего тела, чего не скажешь про нее. 68-летняя певица выбрала крайне стильный образ, который дополнила высокими сапогами и черными митенками.

После того, как фотографии с показа появились в сети, в адрес Аллы Пугачевой посыпалось множество лестных комментариев, касающихся ее превосходного вкуса и сохранившейся фигуры. Особое внимание поклонники уделяли голым коленям певицы, виду которых могут позавидовать даже молодые девушки.

Ранее агентство "Версия. Инфо" приводило цитату со слов известной телеведущей Даны Борисовой, которая говорила, что любит фотографироваться обнаженной, однако стесняется морщинистых коленок.