Дженнифер Лопес рассказала о предстоящей свадьбе с Алексом Родригесом‍

48-летняя Дженнифер Лопес рассказала о предстоящей свадьбе с известным американским бейсболистом Алексом Родригесом‍. По ее словам, она бы хотела зарегистрировать отношения, но в то же время не давит на партнера.

Зарубежные СМИ передают подробности интервью с известной голливудской актрисой, певицей, танцовщицей и продюсером Дженнифер Лопес. Знаменитость рассказала о недавней фотосессии для одного очень престижного глянцевого издания, а также поделилась планами на свадьбу с известным американским бейсболистом доминиканского происхождения Алексом Родригесом‍. Говоря открыто, актриса призналась, что хотела бы, чтобы в старости рядом с ней было мужское плечо, поэтому не против зарегистрировать отношения. В то же время она не хочет давить на партнера, да и не считает, что им нужно куда-то спешить. По словам Лопес, у нее с Родригесом очень хорошие отношения.

Также Дженнифер Лопес поведала, что недавно снималась в ярки образах для глянцевого журнала Harper’s Bazaar. Она показала фотографии, на одной из которых катается на качеле в легком красном платье, а на другой ходит по канату на высоте над городом.