66-летний Олег Газманов отказался от четвертого ребенка

66-летний российский исполнитель Олег Газманов отказался заводить четвертого ребенка. По его мнению, для хорошего воспитания детям нужны энергичные родители, а в преклонном возрасте это может вызывать трудности.

В последнее время в мире шоу-бизнеса стало модным заводить детей уже не в молодом возрасте. Пример тому известные всем 68-летняя Алла Пугачева или же 78-летний Эммануил Виторган. Тем не менее, 66-летний Олег Газманов не считает эту идею такой уж хорошей и от затеи заводить четвертого ребенка в своем возрасте отказался. По словам артиста, маленькому ребенку нужно уделять много внимания и сил, которых у него с каждым годом все меньше и меньше.

60-летний рок-музыкант Александр Маршал также высказывал свое мнение по этому вопросу. Он говорит, что рождением детей нужно увеличивать численность населения в стране, ведь ее территория очень большая.