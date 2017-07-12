Ольга Бузова угрожает рэперу Моту рассказать скандальную правду о нем и об именах его жены‍, если он не прекратит ее оскорблять. Разборки знаменитостей начались после того, как артист неприлично пошутил про певицу в эфире "Лиги плохих шуток".

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает показывать свой характер и в очередной раз доказывать, что способна сама за себя постоять. Недавно между ней и рэпером Мотом возникла неприятная ситуация, и все из-за того, что он позволил себе высказать неприличную шутку в ее адрес. Это произошло во время эфира телепередачи "Лига плохих шуток". Мот начал с незамысловатого вопроса: "Что общего между Ольгой Бузовой и халявной столовой?". После непродолжительной паузы он сам и ответил: "В обеих побывал татарин".

Певица сочла это слишком грубым обвинением и ответила на это открытой угрозой. Она поделилась, что совсем не понимает, почему в современном мире мужчины потеряли свое достоинство и ведут себя отвратительно и мерзко. Также она продолжила, что если Мот еще раз позволит себе подобное высказывание, она расскажет скандальную правду о нем. Кроме того, Ольга Бузова посоветовала ему считать, сколько других мужчин побывало с его женой, намекая на измены с ее стороны.