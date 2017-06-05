Известная певица Ольга Бузова отвергла ухажеров из-за отсутствия внимания‍. Накануне она вернулась со своего тура в Москву, где выступала с больным коленом, однако ни один мужчина, который писал ей ранее, не поинтересовался ее самочувствием.

Вчера поющая телеведущая Ольга Бузова записала серию "сторис" для своего профиля в Instagram, где рассказала поклонникам о том, какие мысли в последнее время угнетают ее больше всего. В первую очередь она пожаловалась, что у нее совсем нет настроения и даже назвала причину, почему так происходит. Будучи откровенной, Ольга Бузова призналась, что раньше ей писал не один мужчина, и не просто по-дружески, а называя себя "ухажером". Тем не менее, никто из них даже не поинтересовался у нее, как проходит лечение колена и нужно ли ей что-нибудь.

Именно это обстоятельство послужило главной причиной обид Бузовой. Она пожаловалась, что в последнее время пережила много боли из-за травмы, но никто не вызвался ее облегчить, никто не пригласил отвлечься и сходить в кино или в ресторан. После этого певица решительно закончила: "Можете мне больше не писать".