Известная певица Светлана Лобода показала роскошный дом в США, в котором будет жить до и после родов. В Instagram она опубликовала фотографии из Лос-Анджелеса, где собирается рожать в ближайшие месяцы.

Стали известны новые подробности о личной жизни популярной российской певицы Светланы Лободы. С своем профиле Instagram она рассказала, как протекает ее беременность. Также она поделилась, где собирается рожать. По ее словам, об этом она уже договорилась с одним из перинатальных центров Лос-Анджелеса. Певица уже прибыла в США и показала место, где поселилась. Так, это роскошный дом с прекрасным видом на город. В нем она будет оставаться сейчас, до родов, и поживет какое-то время после.

Примечательно, что Светлане Лободе удавалось скрывать свое интересное положение от общественности на протяжении семи месяцев. Возможно, у нее получилось бы делать это дольше, однако она сама решила открыть правду своим поклонникам. Новость она озвучила со сцены Кремлевского дворца.