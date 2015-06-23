Алексей Янин налаживает жизнь после комы

Алексей Янин постепенно восстанавливает привычный режим жизни после выхода из комы. Как сообщают родственники, актер уже научился самостоятельно пить и есть ложкой.

Алексей Янин получил известность игрой в сериале "Клуб". В 2015 он пострадал от инсульта, который вогнал молодого мужчину в бессознательное состояние. Из комы его постепенно вывели усилия медиков и забота близких. Первые слова Алексей Янин смог произнести лишь через два года лечения. Однако постепенный прогресс обнадеживает.

Ольга Янина, мама, рассказывает, что актеру больше не нужно есть через гастростому. Более того, он уже хорошо управляет правой рукой, может чистить зубы и причесываться. При небольшой поддержке Алексей Янин может сидеть, переворачиваться, а благодаря вертикализатору - стоять. В целом, растет энергичность и скорость реакции. По словам родственницы, знаменитость находится в хорошем умственном состоянии и твердой памяти.

14 марта Алексею Янину устроили 35-й день рождения. На юбилей приезжало много гостей, которые задарили подарками и вниманием. К сожалению, имениннику пришлось праздновать в клинике, находясь на реабилитации.