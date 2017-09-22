«Портит имидж»: Поклонники SEREBRO раскритиковали одну из солисток

Поклонники известного музыкального коллектива SEREBRO до сих пор не смогли смириться с одной из новых участниц. По их мнению, Екатерина Кищук «портит имидж» группы, как сообщает VladTime.

Девушку выбрали в SEREBRO после того, как ушла полюбившаяся всем Дарья Шашина. Был проведён онлайн кастинг, где прошла именно Екатерина Кищук. Сначала её образ приглянулся поклонникам коллектива, однако постепенно в вокалистке стали обнаруживать всё больше негативных сторон. В частности, фанатам очень не нравится характер Екатерины Кищук.

Поклонников не устраивает, что участница SEREBRO менее раскрепощённая и «роковая». В частности, им очень не понравилось фото с одного из последних выступлений. Там на Екатерине Кищук был закрытый брючный костюм, тогда как другие участницы коллективы оделись более откровенно.