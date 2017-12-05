Дима Билан прокомментировал смерть Олега Табакова

На днях ушел из жизни известный на все постсоветское пространство актер и режиссер Олег Табаков. Данный факт прокомментировал Дима Билан на своей странице в Instagram отдельно поблагодарив, за наполнение светлыми эмоциями детство.

Олег Табаков скончался 12 марта текущего года, что вызвало большой резонанс не только в сфере шоу-бизнеса, но и во всем обществе страны. Дима отдельно подчеркнул что смерть Олега Табакова является настоящей трагедией для прошлого и современного кинематографа. По его словам, благодаря работам Табакова было воспитанно целые поколение достойных людей.

Поклонники поддержали данную точку зрения на странице певца в Instagram. Особое внимание при этом уделили лучшим работам режиссера, таким как “Трое из Простоквашино”, “12 стульев”, “Москва слезам не верит”.