Анфиса Чехова фотографировалась, пока её сын «тонул»

Анфиса Чехова поделилась с поклонниками странным снимком. Пока телеведущая фотографировалась для Instagram, её сын пытался удержаться на плаву.





Напомним, сейчас Анфиса с сыном проживают в Сочи, где женщина всегда находит время для Соломона. И это несмотря на её занятость. Так она поделилась с фанатами фотографией из местного бассейна, который посетила вместе с ним. Мальчик пока только учится плавать, поэтому в воду без спасательных резиновых нарукавников не заходит.



Тем не менее Анфиса Чехова решила поделиться спорным снимком, где её сын по нос ушёл под воду. Телеведущая позирует для фотографии, а справа от неё Соломон хватается за край бассейна, находясь почти полностью под водой. Примечательно, что Чехова никак на это не отреагировала. Но подписчики поспешили предложить свою помощь и обучить малыша плавать. А Анфиса Чехова всё же получила комплименты за фотографию без макияжа.