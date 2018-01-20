"Сегодня уже хожу на каблуках": Ольга Бузова рассказала об успехах в лечении ноги

В период гастролей по Дальнему Востоку Ольга Бузова перед одним из выступлений повредила ногу. Дальнейшую концертную деятельность артистка продолжила, параллельно проходя курс лечения. 15 марта в Instagram певица сообщила, что уже может ходить на каблуках.

Травма заключалась в растяжении. Артистка не раз жаловалась, что плотный график вредит здоровью, однако с ногами ранее ничего не случалось. Здоровье последних очень важно для Ольги Бузовой, учитывая большое количество сложных танцевальных движений на её шоу. Потому знаменитость постоянно консультировалась с врачами, рассказав, наконец, подписчикам, что уже даже стала на каблуки, как сообщает «Версия.Инфо».

Интернет-пользователи, однако, не порадовались за Ольгу Бузову. Большинство из них считают лечение травмы ноги замаскированной рекламой клиники, а также пиаром для самой певицы. Они отмечают, что слишком много акцента именно на растяжении, в то время как Ольга Бузова «скачет по сцене», как будто ничего у неё не болит вообще.