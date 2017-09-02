Стихи для нового музыкального творения «Землян» написал Михаил Гуцериев

Участники легендарной группы «Земляне» не сомневаются в том, что их новую песню «Одиночество» ждет большой успех. Причиной этому выступает тот факт, что стихи для музыкальной композиции написал поэт Михаил Гуцериев, что практически гарантирует ей приобретение статуса хита.

Новое творение «Землян» уже попало в ротацию популярных отечественных радиостанций. Это лирическая композиция, слова которой пронизаны философским смыслом. В комментарии к новости Михаил Гуцериев сообщил, что в своем творчестве старается использовать голос отчаяния для того чтобы говорить о трепетной любви. Его стихи для песни «Одиночество» были положены на музыку Русланом Щукиным и Никитой Балакшиным.

Добавим, что в текущем году выходили новые песни исполнителей Дениса Клявера и Жасмин, Евгения Григорьева и проекта Nanarevolution & Andrian. Все они публично восхитились стихами Михаила Гуцериева, который и написал слова для их музыкальных композиций.