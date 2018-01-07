Актриса Ольга Кузьмина провела в Шереметьево больше 7 часов

Известная российская актриса Ольга Кузьмина опубликовала новость о задержании рейса в крупнейшем аэропорту столицы. По словам девушки, ей пришлось провести в зале ожидания аэропорта более 7 часов.

Ради этого рейса Ольге пришлось встать в 5 часов утра однако руководство аэропорта приняло решение отменить рейс в связи со сложными погодными условиями. Тем не менее, актриса полна энтузиазма успеть на последний самолет отбывающий из Домодедово сегодня вечером.

Девушка пообещала сообщать поклонникам о дальнейшем развитии событий. В ответ на это пользователи пожелали актрисе скорейшего разрешения ситуации, успехов в сегодняшнем мероприятии а также терпения в отношении подобных ситуаций.