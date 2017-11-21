Фанаты Дмитрия Борисова‍ рассекретили имя его новой возлюбленной, фото которой он показал в своем профиле Instagram. Девушка похожа на Уму Турман, однако ее имя Ольга Шерер. По крайней мере теперь никто не скажет, что телеведущий нетрадиционной ориентации.

Сколько только не ходило слухов о том, почему ведущий программы "Пусть говорят" на "Первом канале" не афиширует личную жизнь. Наверное, лучшее из того, что было, это когда говорили, что у него роман с известной певицей Юлией Савичевой. Тем не менее, слухи не подтвердились, когда публика узнала, что у исполнительницы есть молодой человек, с которым она позже улетела за границу. Сам Борисов тогда признался, что это был такой пиар-ход.

После этого уже стали выдумывать истории, будто у Борисова нетрадиционная ориентация, и ему нравится мужской пол. В доказательство этому показывали его фотографии в мужской компании, однако недавно телеведущий сам развеял все слухи. Он опубликовал фотографию с молодой девушкой, которую его поклонники восприняли как его возлюбленную. Многие отметили, что это Ольга Шерер, известная модель.