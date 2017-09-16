Харламов необычно поздравил Павла Волю с днём рождения

На днях известному комику и актеру телевизионного шоу Comedy Club Павлу Воле исполнилось 39 лет. 14 марта коллега и хороший друг Павла Гарик Харламов выступил с очень оригинальным поздравлением.

В своем Instagram Харламов поздравил своего друга, используя комедийную оду: “Павел Воля, ты могуч, ты гоняешь... ну, и достаточно”. Он отметил, что полное и более душевное поздравление будет сказано им лично при встрече или во время подходящего выступления.

Пользователи Instagram активно присоединились к поздравлению Павла, пожелав имениннику успехов в дальнейшей карьере и всевозможных делах. В центре внимания оказалось и сопроводительное фото Гарика Харламова. Поклонники обратили внимание на особую схожесть амплуа ведущего с актерами криминальных боевиков и фильмов военной тематики.