Популярная певица Ольга Бузова проводит кастинг в Москве в поисках двойника-дублера. Согласно объявлению, нужна девушка с аналогичными параметрами, которая готова сняться со звездой. За это обещают вознаграждение.

В сети обсуждают объявление, которое, скорее всего разместил помощник известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Его содержание гласит о том, что знаменитость ищет для съемок девушку-дублера. Она должна быть похожа на певицу ростом, пропорциями тела, цветом и даже длиной волос. По этому поводу в Москве состоится кастинг, где все желающие смогут себя показать.

Несмотря на такие строгие ограничения по тому, насколько точным должно быть сходство дублера с самой певицей, в сообщении выражалась уверенность, что нужная особо все же найдется. Это видно из того, что с предполагаемым дублером уже назначены съемки на 16 и 29 марта.