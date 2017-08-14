Алексей Панин показывает 10-летней дочери порнографию

Поклонники обвинили 40-летнего актера Аллексея Панина в том, что он показывает 10-летней дочери порнографию. Накануне в его профиле появился снимок дочери на фоне стены с картиной, изображающей обнаженные тела женщин.

Актер Алексей Панин в очередной раз был подвергнут критике со стороны поклонников. В этот раз его обвинили в том, что он открыто показывает 10-летней дочери порнографию. Всем известно, что он отличается бурным нравом и привык жить так, как хочет, однако такого никто понять просто не смог. Дело в том, что в честь праздника 8 Марта актер купил и подарил своей дочке гироскутер. После того, как она опробовала подарок в действии, он запечатлел ее на фото и позже опубликовал его в сеть.

Вот тут и начался шквал критики в сторону Панина. В кадр попала часть картины, которая, по всей видимости, висит на стене у него дома. На ней изображены нарисованные тела обнаженных женщин. Подписчики тут же заключили, что актер воспитывает дочь в доме, заваленном эротикой и показывает ей порнографию. Тем не менее, по большей степени Алексей Панин привык к критике в свою сторону, а потому никак не отреагировал на такие замечания.