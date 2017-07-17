Экс-супруг Моники Беллуччи 51-летний Венсан Кассель сделал предложение молодой модели, и теперь они помолвлены. Разрыв супругов произошел четыре год назад, и уже два года актер сосредоточен на отношениях с возлюбленной, которая младше его на 31 год.

Стало известно о помолвке, которая произошла между известным 51-летним французским актером кино Венсаном Касселем, а также его молодой 20-летней подружкой Тиной Кунаки, работающей моделью. Целых два года пара афишировала свои отношения, однако не комментировала вопросов о серьезных намерениях. Недавно же СМИ заметили на безымянном пальце модели кольцо с шикарным бриллиантом и начали интересоваться, следует ли поздравлять, однако ответа от возлюбленных пока не поступило.

Недавно в аккаунте Венсана Касселя в Instagram появились фотографии, которые были сделаны в Москве. Вероятно, он с Тиной Кунаки путешествует и проводит время вместе. На видео актер что-то спрашивает у молодой модели по-русски, а она шутливо отвечает: "Нет!".