Алла Пугачёва показала повзрослевшую дочь Лизу в Instagram

Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачёва является редким гостем в Instagram, в отличие от своего молодого супруга Максима Галкина. Однако недавно Алла Борисовна решила поделиться с поклонниками прекрасным танцем своей дочери Лизы.

Алла Пугачёва в личном микроблоге опубликовала минутное видео, где показала, как её младшая дочь Лиза танцует в балетном наряде с украшениями на шее. Поклонники были в восторге не только от внешнего вида девочки, а также от артистизма ребенка. По словам многих фанатов, Лизу Галкину ждет большое творческое будущее.

«Боже, какая девочка растёт, талант во всём, и очень похожа на Аллу Борисовну», «Восхищаюсь вашей семьей, талантливые дети, все в папу и маму», «Русская красавица», «Принцесска маленькая!», «Ангелочек! Зарядила меня хорошим настроением на день!», - утверждали комментаторы в Instagram.