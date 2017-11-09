Истерика и слезы Ксении Собчак в эфире подтвердили ее беременность

Пользователи сети считают, что истерика и слезы кандидата в президенты РФ Ксении Собчак в эфире на телеканале "Россия" подтвердили ее беременность. Они отметили, что в последнее время телеблондинка отличается излишней эмоциональностью.

В сети снова начались разговоры об интересном положении, в котором якобы находится кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Поводом для их продолжения стала одна из последних передач на канале национального телевидения "Россия". В ходе нее телеблондинка и кандидат встретилась со своими конкурентами, в том числе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который и довел ее до истерики. Собчак стала жаловаться ведущему Владимиру Соловьеву об открытой травле в ее сторону, в то время как Жириновский и не собирался униматься. Он обзывал ее маленькой девочкой, психбольной, ведьмой, а когда у той уже выступили слезы продолжал нагнетать: "Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет".

Делая выводы, пользователи сети и комментаторы не защищают лидера ЛДПР, однако говорят, что Ксения Собчак в последнее время действительно очень эмоциональна. По их мнению, ее истерика и слезы в прямом эфире подтверждают слухи о беременности.