Дочь Майкла Джексона Пэрис отреагировала на обвинения в наркозависимости‍

После одной из публикаций дочери покойного исполнителя Майкла Джексона Пэрис Джексон, на которой она собирается курить марихуану, на нее посыпались обвинения в наркозависимости, и модель решила на них отреагировать.

Наверняка многие слышали о буйном нраве дочери покойного певца Майкла Джексона, Перис Джексон. 19-летняя модель и актриса живет самостоятельной жизнью и на публике не пытается изобразить из себя гламурную диву. Недавно в ее профиле одной из социальных сетей появилось видео, на котором она собиралась курить марихуану. Эта публикация вызвала целый шквал критики среди подписчиков ее профиля. Модель обвинили в наркозависимости, на что она решила отреагировать.

СМИ осветили комментарий Перис Джексон по поводу этого скандала. Она написала, что не считает свое поведение неправильным, а также добавила что комментаторы не знали всех обстоятельств, однако так рьяно бросились ее обвинять. Кроме этого, как отмечает источник американских СМИ, курение марихуаны не запрещено в Калифорнии, так что дочь Майкла Джексона не в чем обвинить.