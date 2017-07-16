Актер Эдди Мерфи отрекся от своей 10-летней дочери

Голливудская звезда Эдди Мерфи является отцом девятерых детей от разных женщин, однако актер не со всеми детьми проводит одинаковое количество времени. Недавно Мерфи публично отрекся от своей 10-летней дочери от Мелани Браун.

В среду, 14 марта, в суде Лос-Анджелеса адвокат Эдди Мерфи подтвердил, что актер не заинтересован в общении с 10-летней дочерью Энджел, которую ему родила Мелани Браун. Стоит отметить, что после разрыва отношений со знаменитым актером девушка закрутила роман с другим мужчиной, с которым прожила несколько лет.

Теперь отчим Энджел подает в суд заявление, чтобы иметь право видеться с ребенком, которого успел полюбить, как собственную дочь, за годы жизни с Мелани Браун. Сама певица категорически против, чтобы её дочь виделась с отчимом.