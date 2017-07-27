Ким Кардашьян хочет подать на развод с Канье Уэстом

Как стало известно, знаменитая американская модель Ким Кардашьян хочет подать на развод с исполнителем Канье Уэстом. Отношения супругов очень напряжены даже несмотря на появление в их семье дочери Чикаго, для рождения которой они прибегли к услугам суррогатной матери.

Зарубежные СМИ пестрят заголовками о разводе известной модели из США Ким Кардашьян, а также ее супруга Канье Уэста. Пока что неизвестно, решат ли супруги, что им нужно расстаться окончательно, однако известно точно, что у них не все в порядке. Источники приводят несколько доказательств в поддержку своих слов. Во-первых, они ссылаются на слова друзей Кардашьян, которые делятся, что ее совместная жизнь исполнителем всегда была нелегкой. Они говорят, что модель больше не собирается терпеть такое его отношение.

Также в доказательство этому приводят недавний факт из жизни супругов. Сами они не скрывали, что решили отдохнуть, однако выбрали для этого разные страны. Так, Уэст решил отправиться в Европу, а его жена, Кардашьян, - в Японию, где находится до сих пор.