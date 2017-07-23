Ведущий "Доброе утро" на Первом Будников проиграл в деле об изнасиловании‍

Ведущий "Доброе утро" на Первом канале национального телевидения Роман Будников проиграл в деле об изнасиловании‍. Заседание Замоскворецкого суда состоялась на днях, иск телеведущего провалился.

Год назад с шумом по всей России пролетело заявление некой массажистки Анастасии, которая обвинила ведущего передачи "Доброе утро" на Первом канале национального телевидения Романа Будникова в жестоком изнасиловании. Она обратилась в СМИ, так как не нашла отклика в полиции. Перед этим она обращалась в службу с заявлением, объяснив, что несколько дней назад она подверглась домогательствам и надругательству со стороны телеведущего, когда приходила к нему домой, чтобы сделать массаж. По ее словам, во время процедуры он напал на нее и изнасиловал.

В полиции же уголовное дело не возбудили из-за отсутствия доказательств. Тогда девушка обратилась в СМИ и рассказала им эту историю. Репутация Будникова была запятнана, однако после разбирательства следствия и заседания суда стало ясно, что массажистка оклеветала его, а изнасиловал ее некий гражданин Таджикистана, проживающий в Москве.

Следом за этими событиями Роман Будников подал в суд иск против массажистки за то, что из-за нее в СМИ появились публикации с заведомо ложной информацией, которые порочили его честь. Тем не менее, это дело ведущий проиграл из-за защиты обвиняемой, которая утверждала, что ее подзащитная не создавала материал и не публиковала в прессу.