Вера Брежнева показала «горячее» фото в обтягивающем латексе

Популярная на весь мир исполнительница и ведущая Вера Брежнева выпустила в свет “горячую” фотосессию на своей странице в Instagram. На фото Вера показала свои формы в красном, обтягивающем ее фигуру латексе.

Фото были сделаны во время съемок нового клипа "Ты мой человек", выход которого состоялся восемнадцатого февраля текущего года. Как отмечает певица, клип к одноимённой песне всего за 48 часов собрал более одного миллиона просмотров и это далеко не придел.

В свою очередь поклонники написали множество положительных комментариев. Пользователи подчеркнули, что певица выглядит невероятно, а вызывающий наряд хорошо дополняет фигуру, сопоставимую с модельной. Данные снимки также оценили более десяти тысяч пользователей Instagram.