Актриса Елена Корикова призналась, что начала "звездеть" еще в Ростове

Знаменитая российская актриса Елена Корикова рассказала, когда она начала "звездеть". По ее словам, это произошло в Ростове, где она жила со 2 по 11 класс школы.

Актриса Елена Корикова рассказала историю из своей молодости, которая ранее была неизвестна ее фанатам. Как оказалось, в период со 2 по 11 класс она жила в Ростове вместе со своей мамой. Перед самым переездом в Москву тогда еще 17-летняя девушка поняла, что у нее появляется "звездная болезнь". Осознав это, она взяла маркер и большими буквами на стене в своей комнате написала фразу "Я начинаю звездеть".

После этого она приехала в Москву, чтобы поступить в Щепкинское училище и стать актрисой. Там она встретила двух женщин, которые поинтересовались, не является ли Корикова актрисой. На этот вопрос она ответила отрицательно, однако отметила, что скоро ею станет.

То, что произошло дальше, Корикова помнит до сих пор. Эти женщины предложили ей главную роль в фильме "Ха-би-ассы" и с тех пор карьера одной из самых сексуальных актрис России стремительно пошла вверх.