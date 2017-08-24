«Летучая мышь»: Екатерина Андреева показала растяжку, помогающую вампирам жить вечно

Телеведущая Екатерина Андреева показала фрагмент своего отдыха на Мальдивах. В своем Instagram она рассказала, почему вампиры остаются молодыми и показала свою растяжку на йоге в гамаке.

В своем Instagram-аккаунте Андреева разметила ролик, на котором она показала фрагмент своей тренировки. По словам телеведущей, секрет сохранения молодости заключается в тренировке и сохранении здоровых сухожилий.

Екатерина Андреева отметила, что позы растяжки на гамаки похожи на позы вампиров. На этот счет она пошутила, что именно такие упражнения помогают кровопийцам оставаться вечно молодыми. Телеведущая успешно справилась с поставленной целью и не упала во время сложных маневров на гамаке.

Андреева отметила, что люди Древнего Египта верили в значение сухожилий и считали их «сосудом» для энергии. По словам телеведущей, такие растяжки очень полезны для осанки.

В комментариях под роликом пользователи похвалили Андрееву за хорошую форму и отметили важность тренировок для сохранения здорового тела. Также комментаторы пошутили, что телеведущая похожа на летучую мышь. Некоторые отреагировали на пост Андреевой негативно, указав, что она последовала примеру Волочковой и решила «впечатлить шпагатами».