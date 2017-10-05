Навка рассказала, как Смехова из зависти назвала ее "сволочью"

Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка стала очередной гостьей Лерой Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион". Там она призналась, что когда-то Алика Смехова из зависти назвала ее "сволочью".

Как рассказала Татьяна Навка, она всегда тщательно следит за собой и своей фигурой, однако все же иногда позволяет себе маленькие "праздники" желудка. В один из таких дней ее увидела 49-летняя актриса Алика Смехова, которая, вероятно, тогда была на диете. Навка рассказала, что она была довольно голодна и быстро забежала перекусить, и в тот момент, когда она увлеченно поглощала пищу, к ней подошла Алика Смехова. Она посмотрела на Навку и по-доброму назвала фигуристку "сволочью", при этом отметив, что она ей завидует.

После этой истории Навка рассмеялась и призналась, что иногда бывает очень ленивой и не занимается спортом, однако все же ей удалось найти хорошего тренера, который следит за ее фигурой.

Во время шоу она также рассказала о своем муже, пресс-секретаре Путина Дмитрии Пескове. Фигуристка отметила, что он является настоящим принцем и только с ним она обрела счастье, а появившаяся в студии мать Навки не переставала осыпать зятя комплиментами.