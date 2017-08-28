Полина Фаворская сравнила поклонников с Адольфом Гитлером

Бывшая солистка группы SEREBRO Полина Фаворская посетила один из самых известных музеев Амстердама. Выставка была посвящена Анне Франк и находясь под впечатлением девушка поделилась с поклонниками своими мыслями об идеях Адольфа Гитлера.

Ранее стало известно что Полина Фаворская ушла из проекта ради саморазвития и расширения личного кругозора. Полина также призналась, что полученные впечатления натолкнули ее на мысль о единстве между существующими нациями разница между которыми кроется лишь в месте проживания и менталитете населения. Отдельные выводы были сделаны в адрес Адольфа Гитлера. Девушка заявила, что для нее остается загадкой отрицательное использование дара убеждения и риторического мастерства немецкого лидера. Вся проблема деятельности фюрера заключается в идее обесценивания человеческой жизни ради всеобщего замысла, которая в результате создает множество радикальных фанатов, способных ставить себя выше других людей.

Также, Полина предлагает своим читателям делать мир лучше путем оказания помощи другим людям и задуматься о том, что современный мир использует все свои ресурсы ради усиления зла.