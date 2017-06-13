Егор Крид впервые рассказал о стычке с мужем Нюши

Знаменитый российский исполнитель Егор Крид решился наконец-то дать комментарии по поводу стычки с мужем Нюши Игорем Сивовым. Также Крид прокомментировал и то, что политик вступил в конфликт с одной из его фанаток.

Как рассказал Егор Крид, между ним и мужем его бывшей девушки певицы Нюши произошел конфликт в московском ночном клубе Soho. Исполнитель отметил, что тогда Сивов повел себя некрасиво, однако до драки дело не дошло и никто их не разнимал.

Позднее Крид случайно заметил, что политик ведет себя крайне грубо по отношению к его фанатке, которая все еще надеется на воссоединение Егора и Нюши. Она написала на странице Сивова, чтобы он тщательней следил за Нюшей, так как она проявляет странную активность на странице Крида. Тогда политик в довольно грубой форме заявил девушке, чтоб она не лезла в его семью.

В настоящий момент Егор Крид не испытывает никаких любовных чувств к Нюше, однако до сих пор считает, что она была его лучшей девушкой и он мог бы построить с ней семью. В то же время певец отмечает, что он рад за Нюшу и ее семью, у него никакой агрессии или неприязни к ее супругу.