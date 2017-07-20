Ким Кардашьян на модном мероприятии обнажила огромную грудь

Звезда реалити-шоу и дизайнер модной одежды Ким Кардашьян посетила модное мероприятие в честь новой коллекции дизайнерских украшений своей подруги Лоррейн Шварц. Для выхода в свет Ким выбрала белое платье с большим вырезом в области груди.

Ким Кардашьян на днях кардинально изменила свою внешность и больше не является красавицей с розовыми волосами. Знаменитость решила отдохнуть от экстравагантных образов и вернула себе натуральный цвет волос. На мероприятии Кардашьян удивляла не прической, а своим платьем, которое практически оголило грудь знаменитости.

Пользователи Сети ценили внешний вид звезды реалити-шоу и посчитали, что Ким очень идут платья в пол. Многие также отметили, что на данный момент девушка является обладательницей сексуальных форм без грамма лишнего веса.