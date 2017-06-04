Темникова рассказала, что Бузова устроила дебош в Оренбурге и после нее освятили гримерку

Знаменитая российская исполнительница Елена Темникова показала гримерку в Оренбурге, где, по словам местных жителей, устроила дебош Ольга Бузова. Отмечается, что звезда "Дома-2" практически сломала дверь и после нее пришлось пригласить священника.

На днях на странице в соцсети Елены Темниковой появилось видео из гримерки в Оренбурге, где, по словам местных жителей, устроила дебош знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова. Темникова рассказала, что она на 100% не уверена в правдивости слухов, потому утверждать ничего не будет. Она показала дверь гримерки, на которой имеются вмятины и дыры после ударов ногой.

После певица рассказала, что поделилась мнением насчет того, что в гримерке может быть плохая энергетика из-за того, что в ней буянил человек, однако ее поспешили успокоить и отметили, что комнату уже освятили.

В скором времени данное видео пропало со страницы Темниковой, однако фанаты смогли его разместить в соцсетях.