Дмитрий Шепелев подал заявление в полицию на Владимира Фриске

Популярный российский теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев обратился за помощью в правоохранительные органы с просьбой не допустить Владимиру Фриске продать автомобиль Range Rover. По словам Шепелева, машина должна принадлежать его сына Платону.

Стало известно, что Владимир Фриске намеревался через социальные сети тайно продать автомобиль своей дочери Жанны. Об инциденте узнал гражданский супруг покойной певицы и отец её сына Дмитрий Шепелев, который заявил, что машину не могут продать, так как теперь она принадлежит несовершеннолетнему Платону.

Владимира Фриске объяснил ситуацию и сказал, что не собирается обкрадывать своего же внука, однако автомобиль его, так как именно он покупал Range Rover и подарил его Жанне в 2003 году. Позже Владимир заявил журналистам, что не считает Шепелева биологическим отцом мальчика.