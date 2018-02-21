Дана Борисова снова опубликовала "голое" фото‍, однако в этот раз уже не стала этого скрывать. Снимок появился в ее профиле фотохостинга Instagram.

Накануне в аккаунте фотосервиса Instagram телеведущей Даны Борисовой появились свежие фото с ее отпуска в теплых краях. Только недавно с шумом по сети прошел скандал о том, что знаменитость предоставляет секс-услуги, говорили даже, что в подтверждение этому имеется переписка. Впоследствии телеведущая информацию опровергла, а свои фото в обнаженном виде объяснила тем, что любит свое тело и хочет его фотографировать. Та скандальная ситуация, видимо, не остановила ее от того, чтобы дальше распространять "голые" фото.

Несколько часов назад в ее аккаунте появилась подобная публикация. На ней Дана Борисова запечатлена обнаженной, и лишь полотенце слегка прикрывает ее грудь. Фотографию сопровождает нескромный хэштег "#ледисовершенство", что не особо понравилось многим из ее подписчиков. Также телеведущую обвинили в распущенности и вульгарности.