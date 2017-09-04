Аналитики подсчитали наследство Олега Табакова

15 марта назначена прощальная церемония со знаменитым российским артистом Олегом Табаковым, скончавшимся после болезни. Аналитики подсчитали, какое наследство оставил покойный.

Согласно данным министерства культуры РФ, три года назад годовой доход актера достиг 48 миллионов рублей. По итогам 2017 года Олег Табаков заслужил второе место по заработку среди худруков страны и первое среди столичных театров. В МХТ он трудился в должности художественного руководителя и директора. Ежемесячно ему начисляли зарплату немногим меньше 936 тысяч рублей. Дополнительные средства приносила работа в "Табакерке" и театральном колледже. Не стоит забывать также про повышенную пенсию Народного артиста СССР. В итоге за месяц Олег Табаков получал порядка 2 миллионов рублей.

Покойный за свою карьеру успел приобрести немало жилья. Это дорогой загородный коттедж с пятью террасами, расположенный в поселке на берегу Истры под названием "Кино". Стоимость этого дома вместе с внутренним убранством оценили в 400 миллионов рублей. Вдобавок Олег Табаков располагал тремя московскими квартирами общей суммой около 200 миллионов рублей. Всё вышеперечисленное будет разделено между супругой Мариной Зудиной, сыновьями Павлом и Антоном, а также дочерьми Марией и Александрой.