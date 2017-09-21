Дарья Пынзарь на отдыхе в Турции получила "серьезную" травму

Экс-участница "Дома-2" Дарья Пынзарь вместе с сыновьями отправилась на отдых в Турцию и получила "серьезную" травму. Девушка рассказала, что она обгорела на солнце и теперь ей сложно даже ходить.

На своей странице в соцсети Дарья Пынзарь поделилась впечатлениями от первых двух дней отдыха в Турции вместе с сыновьями. Она рассказала, что уже успела прогуляться и пополнить баланс сил, а теперь может спокойно полежать на лежаке и расслабиться, пока сыновья увлечены детским бассейном. Она рассказала, что младший сын спокойно отдыхать не привык, ему хочется бегать и прыгать, познавать что-то новое, а мама иногда хочет отдохнуть, потому придумала ему занятие с надувным бассейном.

Второй день отдыха оказался для Пынзарь не таким радостным. Она рассказала, что сильно обгорела на пляже и теперь не может спокойно ходить, лежать или сидеть. По словам экс-участницы "Дома-2", у нее болит все тело и решила поинтересоваться у подписчиков, чем лучше намазаться, чтобы снять боль.

Кроме того, Пынзарь поспешила предупредить фанатов, что после зимы их кожа не привыкла к обжигающему солнцу, потому попросила быть осторожными на пляже и избегать прямых солнечных лучей.