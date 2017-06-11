Дочь Ксении Бородиной издевается над котом Шанти

Поклонники Ксении Бородиной возмущены тем, что ее младшая дочь Теона издевается над котом Шанти. Споры пошли после того, как телеведущая опубликовала в своем Instagram видео с домашним питомцем и дочкой и объяснила, что у них "любовь на грани".

День назад известная телеведущая Ксения Бородина опубликовала в своем профиле фотохостинга Instagram видеозапись, на которой запечатлена ее дочь Теона вместе с котом по кличке Шанти. В ролике знаменитость шутливо обращается напрямую к коту и объясняет ему, что "любовь, она такая", имея ввиду то, что ему приходится терпеть "ласки" Теоны.

И хотя этим видеороликом телеведущая, скорее всего, хотела повеселить подписчиков, однако не все оценили его. Некоторые стали сетовать, что маленькая девочка издевается над котом Шанти. Другие беспокойные мамы стали говорить, что однажды кот не выдержит этого и поцарапает ее. Тем не менее, Ксения Бородина не отвечает на такие замечания и не спорит с комментаторами.