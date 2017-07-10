Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались после 2 лет отношений

Модель Джиджи Хадид и музыкант Зейн Малик официально подтвердили разрыв своих 2-летних отношений. После теплых слов в адрес друг друга экс-влюбленные рассказали, что же стало причиной их расставания и что они думают о минувших отношениях.

Стало известно, что музыкант группы One Direction Зейн Малик и фотомодель Джиджи Хадид расстались. Их роман стремительно развивался в течении почти 2 лет. Пара познакомилась на вечеринке у друзей, после чего, между ними стали завязываться теплые отношения. Многие пользователи по всему миру считали их союз красивым и гармоничным, но, как оказалось, и такие романы заканчиваются.

Джиджи Хадид сообщила, что с теплотой относится к своему экс-избраннику и до сих пор испытывает к нему чувство благодарности за то время, что они пробыли вместе. Зейн Малик назвал модель «прекрасной женщиной и другом», заявив, что он и Хадид благодарны поклонникам за поддержку.

Оказалось, что поводом для разрыва стала карьера. И музыкант, и модель стремились достичь успехов в своих творческих сферах. Из-за этого они редко виделись, так как часто ездили по миру. В итоге, разлуки и нехватка внимания привела к тому, что модель и музыкант решили расстаться, но остаться друзьями.