Галкин высказался об интеллектуальных способностях Пугачевой

Знаменитый российский юморист и телеведущий Максим Галкин пообщался с журналистами и рассказал о своей работе, планах на будущее и семье. Также в ходе беседы ведущий высказался относительно интеллектуальных способностей своей супруги, певицы Аллы Пугачевой.

Максим Галкин рассказал, что у него достаточно плотный график, он задействован сразу в нескольких проектах, разъезжает на гастроли по городам России и даже за рубежом. Это его очень выматывает, однако артист хочет, чтобы его жена и дети ни в чем не нуждались, так как затраты у его семьи огромные.

Все свое свободное время Галкин посвящает детям Лизе и Гарри, а также любимой жене Алле Борисовне. Он с удовольствием занимается домашними хлопотами, несмотря на то, что у них есть помощница. Он рассказал, что когда вместе с Пугачевой они жили в квартире, он всегда мыл посуду, так как берег ее маникюр, и сейчас, когда в основном в этом нет необходимости, продолжает это делать.

Юморист отметил, что по большей части домом заведует Алла Борисовна, однако многое она поручает и супругу. Галкин рассказал, что Пугачева сделала так, чтобы он был главным в семье, однако она достаточно умная для того, чтобы просто делать вид, что ее муж является главой семейства.